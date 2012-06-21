Космічна компанія Ілона Маска запустила сімнадцяту партію супутників Starlink на борту ракети Falcon 9 сьогодні о 08:03 за східним поясним часом (16:02 мск). Запуск довів кількість супутників Starlink на орбіті до 950.

Спочатку запуск планувалося провести 18 січня, проте його вирішили відкласти через погані погодні умови. Запуск проходив в Космічному центрі Кеннеді НАСА з космодрому на мисі Канаверал (Флорида) і транслювався в прямому ефірі на каналі SpaceX на YouTube.

Після старту ракета Falcon 9 випустила супутники Starlink на орбіту, а потім приземлила першу сходинку безпілотного корабля SpaceX «Just Read the Instructions» в Атлантичному океані, пише DailyMail. Це 72-е повернення прискорювача першого ступеня від компанії SpaceX. Ця ж ракета раніше доставляла в космос космічний корабель Crew Dragon з астронавтами на Міжнародну космічну станцію в 2019 році.

Мережа Starlink розроблена, щоб надати систему широкосмугового доступу в Інтернет з малою затримкою для споживачів по всьому світу.

«Завдяки продуктивності, мережа Starlink набагато перевершує якість традиційного супутникового Інтернету, і глобальної мережі, у якій немає обмежень наземної інфраструктури, Starlink буде надавати високошвидкісний широкосмуговий доступ в Інтернет в місцях, де доступ був ненадійним, дорогим або повністю недоступним», –пояснили в SpaceX.

Сумарно компанія планує довести кількість міні-супутників до 1440 апаратів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»