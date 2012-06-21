Пілотований космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX, на борту якого знаходяться чотири астронавти, полетів до Міжнародної космічної станції.

Ракета-носій Falcon 9 стартувала о 19:27 за часом східного узбережжя США (3:27 за київським часом в понеділк, 16 листопада) з космодрому на мисі Канаверал. У складі екіпажу – Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уокер, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті.

Приблизно через дев'ять хвилин після запуску перша ступінь ракети в автоматичному режимі приземлилася на платформу в Атлантичному океані. Стиковка Crew Dragon з МКС намічена в понеділок на 23:00 за часом східного узбережжя США (07:00 за київським часом вівторка).

Команді доведеться провести на орбіті шість місяців. Зараз на борту станції знаходяться космонавти «Роскосмосу» Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, а також астронавт NASA Кетлін Рубінс.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»