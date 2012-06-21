Партія влади Грузії «Грузинська мрія» оголосила про відставку глави парламенту Іраклія Кобахідзе після масових протестів та сутичок у Тбілісі.
Про це повідомляє «Новости-Грузия».
Сам Кобахідзе не зробив жодних коментарів про свою відставку. Про неї повідомив генсек «Грузинської мрії» Каха Каладзе на брифінгу після засідання політради партії.
Каладзе заявив, що це рішення «є проявом високого ступеня підзвітності суспільству».
Опозиція зажадала відставки Кобахідзе після того, як президент Міжпарламентської асоціації православ'я, російський депутат-комуніст Сергєй Гаврилов, що підтримує російську агресію, відкрив сесію у грузинському парламенті, сидячи у кріслі спікера.