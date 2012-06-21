Її підтримали голосами 216 демократів, п'ятеро представників цієї партії віддали перевагу іншому кандидату або утрималися.

Всі республіканці, які в цьому скликанні Палати представників знову в меншості, проголосували за кандидата від своєї партії Кевіна Маккарті, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Пелосі очолює демократів у Палаті представників з 2003 року. Вона була спікером в 2007-2011 роках, потім - з 3 січня 2019 року. Ненсі Пелосі 80 років. Вона єдина жінка, яка будь-коли займала пост спікера в США

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»