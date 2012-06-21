На Сумщині низка спиртових заводів тривалий час простоюють, однак за бажання їх можна запустити і одержувати значний економічний і соціальний зиск.
Про це повідомив директор Департаменту АПК Сумської ОДА Олександр Маслак, наголосивши, що мова йде насамперед про державні підприємства в Наумівці Краснопільського, Новосуханівці Сумського районів та «Сумиспирт».
Під час робочої наради в Сумській ОДА йшлося про низку заходів, які необхідно здійснити для реанімації виробництв. Це в першу чергу реструктуризація боргів до державного бюджету, перепрофілювання виробничих ліній на виготовлення технічних рідин, пошук сировинної бази тощо.
Найближчим часом буде підготовлений меморандум про комплексні дії щодо відновлення роботи підприємств, створено робочу групу для розгляду та вирішення кризових питань.