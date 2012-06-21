Двостороння українсько-турецька співпраця з точкової переросла в масштабну та має широкі можливості для поглиблення, рішуче та взаємне бажання обох сторін їх втілити.

Про це за результатами зустрічей в Стамбулі Президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

«Анкара зацікавлена у сильній незалежній Україні в межах кордонів, що визнані у світі. Співпраця наших країн з точкової впевнено переросла в масштабну. Результати та перспективи спільної роботи ми обговорили на 9-му засіданні Стратегічної ради високого рівня», – написав Президент.

Глава держави відзначив перспективи двосторонньої співпраці, зокрема подвоєння товарообігу, який зараз складає 5 мільярдів доларів, чому сприятиме підписання Угоди про вільну торгівлю. Також це втілення інфраструктурних проєктів в Україні.

«Дороги в Туреччині вважаю одними з найкращих у світі. Тож турецький досвід додає українському «Великому будівництву» швидкості та якості. Ми запрошуємо інвестувати і в розвиток аеропортів. Як морська країна, Туреччина може взяти участь у концесії українських портів», – вказав Зеленський.

Зеленський акцентував на добросусідстві України й Туреччини.

«Добре мати надійного сусіда, навіть якщо наш спільний кордон – ціле море. Туреччина стрімко рухається вперед і мотивує розвиватися та використовувати всі можливості для комфортного життя людей», – написав Зеленський.