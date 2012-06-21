Україна прагне синхронізувати та інтегрувати свою економіку до господарської системи Європейського Союзу, і на цьому шляху особливе значення має співпраця з Німеччиною. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до учасників Четвертого українсько-німецького бізнес-форуму.

Глава держави зауважив взаємне бажання сторін розвивати та поглиблювати партнерство попри складні обставини, зумовлені пандемією COVID-19.

Від імені України Володимир Зеленський подякував Федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і німецькому уряду за підтримку України в умовах агресії, що триває з боку Росії.

«Ми високо цінуємо співпрацю з Федеративною Республікою Німеччина в Нормандському форматі – задля досягнення миру на Донбасі. Значення наданої нам допомоги, проектів з підтримки реформ, розвитку малого та середнього бізнесу, модернізації енергетичного сектору нашої держави важко переоцінити», – наголосив він.

Президент запевнив представників бізнес-спільноти Німеччини, що стратегічний курс України на європейську інтеграцію залишається незмінним.

«Ми прагнемо синхронізувати та інтегрувати нашу економіку до господарської системи Європейського Союзу. На цьому шляху особливе значення має співпраця України з Німеччиною – двигуном європейської інтеграції», – переконаний він.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна особливо зацікавлена у співпраці з Німеччиною у сферах діджиталізації та IT, енергетики та енергоефективності, інфраструктури та логістики, в аграрній та авіакосмічній галузях.

«Залучення іноземних інвестицій – наш пріоритет. З метою створення сприятливого інвестиційного середовища в Україні здійснюються глибокі структурні реформи. Торік нами ухвалено закон про державну підтримку інвестицій, який передбачає супровід інвесторів, що створюють нові робочі місця та реалізують інвестиційні проекти з обсягом вкладень від 20 мільйонів євро», – сказав Глава держави й закликав учасників форуму звернути увагу на цей механізм і скористатися можливостями, які дає Україна.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму вступному слові під час відкриття Четвертого українсько-німецького бізнес-форуму звернув увагу на те, що за підсумками 2020 року попри пандемію Німеччина посіла перше місце серед торговельних партнерів України у Європі, увійшла до п'ятірки найбільших іноземних інвесторів.

«Розцінюю це як визнання німецькими інвесторами стабільного розвитку української економіки, підтвердження готовності працювати в Україні та співпрацювати з нашим урядом», – зазначив він.

Прем'єр-міністр нагадав, що у серпні 2020 року за підтримки Німеччини в Україні започатковано Енергетичне партнерство, що відкриває нові можливості взаємовигідної співпраці у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики, виробництва водню.

«Наш курс на «зелене» майбутнє й залучення інвестицій у цей сектор непохитний. Ми також не звертаємо з курсу на лібералізацію ринків електричної енергії та газу, запровадження стимулюючого тарифоутворення для модернізації цих секторів, що відкриває нові інвестиційні можливості», – наголосив він.

Денис Шмигаль також бачить значний потенціал для поглиблення взаємодії з Німеччиною у авіа- та космічній сфері, промисловості та логістиці, агросекторі, ІТ-партнерстві.