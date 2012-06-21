США в п'ятницю офіційно завершили процес повернення до Паризької угоди щодо клімату, повідомляють західні ЗМІ.

За їх інформацією, спецпосланець США з питань клімату Джон Керрі візьме участь у віртуальних заходах, присвячених поверненню США, що включатиме виступи з американськими послами у Великій Британії та Італії, з Генеральним Секретарем ООН Антоно Гутеррешем і спецпосланцем Генсека ООН з питань клімату Майклом Блумбергом, передає Інтерфакс-Україна.

Попередній президент США Дональд Трамп у 2017 році оголосив про вихід США з Паризької угоди щодо клімату, що викликало критику міжнародної спільноти. Паризька угода зобов'язувала США до 2025 року скоротити викиди парникових газів на 26-28% порівняно з рівнем 2005 року. Трамп визнав угоду невигідною для США: за його оцінкою, вона накладала на його країну набагато жорсткіші обмеження, ніж на інші, зокрема - на Китай.

Проте після інавгурації новий президент США Джо Байден підписав указ, який дав змогу розпочати процес повернення США до Паризької угоди щодо клімату.

Паризька угода щодо клімату набула чинності 4 листопада 2016 року після її ратифікації 55 сторонами Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, на частку яких припадає понад 55% обсягу глобальної емісії парникових газів.