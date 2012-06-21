Північнокорейські чиновники заявили, що вирішили відмовитися від участі в Олімпійських іграх 2021 року в Токіо, бо не хочуть наражати на небезпеку здоров’я та життя своїх спортсменів в умовах пандемії COVID-19. КНДР стала першою країною, яка офіційно оголосила про відмову від участі в Олімпіаді-2021 через коронавірус.

Про це рішення повідомив сайт міністерства спорту Північної Кореї. Його ухвалили наприкінці березня на зустрічі міністра спорту Кім Ір Гука із представниками Національного олімпійського комітету. Північнокорейські державні ЗМІ писали про це засідання, але нічого не згадували про його підсумки. Північна Корея вперше з 1988 року пропустить літні Олімпійські ігри. Тоді Пхеньян бойкотував Олімпіаду, що проходила у столиці Південної Кореї Сеулі.

Рішення не брати участь стало неприємною несподіванкою для Південної Кореї. Адже вона сподівалася, що Олімпійські ігри можуть стати приводом для відновлення мирних переговорів між двома країнами, які призупинено. Міністерство об’єднання Південної Кореї, відповідальне за діалог із Пхеньяном, заявило: «Ми шкодуємо, що цього не станеться».

Рішення КНДР значно послаблює ймовірність, що дві Кореї оберуть співорганізаторами Олімпійських ігор 2032 року. Цю ідею узгодили на саміті 2018 року президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.