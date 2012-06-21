12 присяжних визнали колишнього поліцейського Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда після слухань у суді міста Міннеаполіс. Вони оголосили Шовіна винним за всіма трьома пунктами звинувачення, а саме: ненавмисне вбивство другого ступеня, вбивство третього ступеня та вбивство другого ступеня. Звинувачення передбачають можливий вирок до 40 років ув’язнення. Присяжні радилися десять годин упродовж двох днів, перш ніж ухвалити це історичне рішення.

Дерека Шовіна, 45-річного білого, було визнано винним у вбивстві Джорджа Флойда, 46-річного чорношкірого. Торік у травні під час затримання він притискав коліном шию Флойда протягом 8 хвилин 46 секунд, внаслідок чого Флойд задихнувся. Ця смерть спричинила хвилю обурення і протестів проти насильства поліції та расової дискримінації не лише у США, а й в усьому світі.

Натовп, який чекав на рішення присяжних під будівлею суду, зустрів його аплодисментами.

«Справедливість для чорної Америки — це справедливість для всієї Америки», — заявив адвокат сім’ї Флойда Бенджамін Крамп. За його словами, цей випадок стане поворотним пунктом в американській історії. Адвокат розповів, що родині загиблого зателефонував президент США Джо Байден, і сказав, що жоден вирок не здатен змінити того, що сталося, але принаймні справедливість таки встановлено.

Колишній президент Барак Обама теж схвалив цю новину, назвавши вердикт суду правильним. Він наголосив на важливості подальшого прогресу в питаннях расової справедливості й рівності. У заяві він зазначив, що чорношкірі американці зазнають різного ставлення і багато їх живуть у щоденному страху перед правоохоронними органами.