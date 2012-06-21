Успішно виступив на ХII Міжнародному конкурсі молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця студент II курсу Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського відділу спеціального фортепіано Дмитро Семикрас (клас Світлани Морозової).
У творчому змаганні, в якому брали участь 24 музиканти з 9 країн трьох континентів світу, юний слобожанський талант одержав другу премію, срібну медаль та грошову винагороду.
Опісля виконання Концерту для фортепіано з оркестром ля мінор Едварда Гріга у супроводі Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії (диригент Віталій Протасов) глядачі стоячи вітали талановитого представника Сумщини.
Цей конкурс єдиний в Україні, який з 2004 року входить до Всесвітньої федерації міжнародних музичних конкурсів і за статусом прирівнюється до таких організацій, як Олімпійський комітет, ФІФА, ЮНЕСКО, ВООЗ.
За чверть століття свого існування він став однією з найавторитетніших платформ фортепіанного мистецтва у світі, що дає змогу юним талановитим музикантам демонструвати свою майстерність на міжнародному рівні.