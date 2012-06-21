Корейська компанія SsangYong представила оновлений кросовер Rexton. Про повідомляє Stern.
Автомобіль отримав нову восьмикутну решітку радіатора, видозмінені бампери і протитуманні фари. Довжина автомобіля складає 4850 мм. Об'єм багажного відділення досягає 784 л. Дорожній просвіт – 224 мм.
У салоні з'явилася цифрова приладова панель і мультимедійна система з 9,2-дюймовим дисплеєм. У список опцій входить адаптивний круїз-контроль, система моніторингу сліпих зон, функція утримання в смузі.
Кросовер оснащується 2,2-літровим турбодизелем потужністю 202 к.с. Агрегат працює спільно з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід – задній і повний.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»