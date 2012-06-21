Під час публічного заходу, на якому Джо Байден представляв свою команду у сфері національної безпеки, Ентоні Блінкен розповів про свою родину. Його прадід Меєр Блінкен народився в Києві й виховувався у релігійній єврейській родині. Він отримав освіту в одному з київських комерційних училищ. Писав вірші на ідиш. Дід майбутнього держсекретаря США, Моріс Блінкен, також народився у Києві. У 1904 році родина Блінкенів емігрувала в США, як сказав сам Ентоні Блінкен, «рятуючись від погромів у Росії».