США планують допомогти Україні розподілити перші 117 тисяч доз вакцин проти коронавірусу Pfizer. Зокрема, країна надасть холодильники для зберігання препарату.

Про це повідомили у посольстві США в Україні, передає Суспільне.

"Нещодавно ми вирішили допомогти Україні організувати систему транспортування для розподілу вакцини Pfizer, яка потребує дуже низьких температур. Тож ми допомагаємо з холодильниками та транспортуванням, а також слідкуємо за тим, щоб після прибуття вакцини на місце, вона залишалася в безпеці", - розповіла тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

Вона відзначила, що це дало можливість Україні опинитися однією з перших країн, які отримують вакцину проти коронавірусу за ініціативою COVAX.

За словами Квін, 117 тисяч доз, які має отримати Україна - це перший транш, який буде надіслано для вакцинації медпрацівників. Але США та COVAX продовжать співпрацю з Україною.

Як відомо, вакцину виробництва Pfizer необхідно зберігати за температури -70°С. Її мають транспортувати за системою "холодного ланцюга". Після того, як вакцину привозять до країни-призначення, препарат у вантажівці-рефрежераторі мають відвезти на "морозильну ферму", де вона має зберігатися до 6 місяців за температури -70°С. Потім вакцину розкладають в окремі пакети із сухим льодом та розподіляють між центрами вакцинації.