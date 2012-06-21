З кількох баз в Афганістані розпочалося виведення військ США і НАТО. Про це повідомив командувач військами США і НАТО в Афганістані Скотт Міллер.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден заявив про те, що Сполучені Штати розпочнуть виведення військ з Афганістану 1 травня 2021 року. Виведення військ має завершитися 11 вересня. За словами помічника президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джейка Саллівана, американські військові після 11 вересня залишаться в Афганістані тільки в охороні посольства.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

