Військово-морські сили (ВМС) США озброїлися оновленими крилатими ракетами Tomahawk модифікації Block V.

Повідомляється, що перший модернізований Tomahawk Block V передали ВМС США 25 березня 2021 року.

На відміну від Tomahawk Block IV нова ракета отримала часткову заміну елементів планера ракети, антен, електропроводки, а також новий модуль апаратури передачі даних Integrated Single Box Solution. Крім того, на ракету встановили захищений від перешкод приймач GPS GR5, а ще – нову головку наведення. Вона дозволяє вражати рухомі надводні цілі.

Tomahawk Block V вже випробували запуском з борта есмінця USS Chafee (DDG 90) типу Arleigh Burke. Відзначається, що нова ракета стане «довгою рукою» американських ВМС.

Навесні 2020 року Пентагон уклав з компанією Raytheon черговий контракт на виробництво і модернізацію крилатих ракет Tomahawk. Угода вартістю 641,3 млн. доларів включає в себе виробництво нових ракет Tomahawk Block V, а також модернізацію вже вироблених ракет попереднього покоління Block IV. При цьому на виробництво 90 нових ракет виділено 147,9 млн. доларів, решта коштів піде на модернізацію. Програма модернізації, яка стартувала ще в 2019 році, розрахована на 15 років і має завершитися до 2034 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

