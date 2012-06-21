Вашингтон і Варшава домовилися про розміщення в Польщі ескадрильї ударних розвідувальних безпілотників MQ-9. Документ про співпрацю в сфері оборони глави обох держав підписали напередодні. Відповідно до угоди, створення необхідної інфраструктури повністю оплатить Польща, повідомили в «Бі-бі-сі».
У Вашингтоні уточнили, що ділитимуться інформацією зібраною безпілотниками, «коли це буде доречно, для забезпечення завдань у сфері оборони». Раніше Дональд Трамп зазначив, що Варшава за свої гроші побудує базу для розміщення тисячі американських військовослужбовців.
Варшава не раз просила Вашингтон збільшити кількість військових через існуючу російську загрозу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»