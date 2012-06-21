Сполучені Штати планують ввести санкції щодо російського судна «Фортуна», яке будує «Північний потік-2» та його власників. Санкції можуть бути введені вже у сьогодні, 19 січня.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblat.

За інформацією видання, США вже повідомили уряд Німеччини та інших європейських партнерів про введення санкцій проти «Фортуни».

Як зазначає видання, тим самим вперше Сполучені Штати не тільки погрожують санкціями, але і насправді вводять їх.

За даними російського «Газпрому», 94% спірного трубопроводу вже завершено. Як і раніше не вистачає близько 150 кілометрів, з яких близько 120 знаходяться в данських водах і близько 30 кілометрів – в німецьких водах.

Федеральне морське та гідрографічне агентство (BSH) схвалило будівництво газопроводу «Північний потік – 2» в Балтійському морі у водах Німеччини. Російське судно «Фортуна», вийшло з порту Вісмар в четвер і знаходилося в Балтійському морі біля Ростока. Після досягнення позиції в данських водах перед прокладанням труб почнуться підготовчі роботи і випробування.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»