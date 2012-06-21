Новий компактний кросовер Alfa Romeo, який складе конкуренцію Audi Q3, поступить у продаж в Європі в листопаді

Компанія Alfa Romeo в 2021 році представить серійну версію компактного кросовера Tonale, який отримав назву на честь гірського перевалу в Італії. Як повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні джерела, прем'єра новинки відбудеться у вересні. Продажі Alfa Romeo в Європі стартують у листопаді 2021 року. Ціни на модель поки невідомі.

Спочатку клієнтам запропонують машину в єдиній версії Launch Edition, яку випустять обмеженим тиражем. Одним з конкурентів новинки називається Audi Q3.

Концепт майбутнього кросовера вперше показали в 2019 року на автосалоні в Женеві. Прототип отримав низку елементів, що схожі до класичних автомобілів італійської марки. Наприклад, збоку кросовер нагадує спорткари Spider Duetto і Disco Volante Spider, а колеса виконані в стилі набірного диска старого телефону – як у Alfa Romeo 33 Stradale 1966 року. Очікується, що дизайн серійної версії новинки буде не сильно відрізнятися від однойменного концепту.

Очікується, що серійну версію кросовера побудують на укороченій версії модульної платформи Giorgio, яка вже лежить в основі серійної моделі Stelvio. Автомобіль отримає гібридну силову установку потужністю близько 250 кінських сил.

Раніше повідомлялося, що Alfa Romeo відмовилася від планів з розробки нових спортивних автомобілів. Відповідно до переглянутої стратегії розвитку італійський бренд у 2022 р запустить у серію два нових компактних кросовера.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»