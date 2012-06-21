Австралійська тенісистка Ешлі Барті обіграла американку Аманду Анісімову в півфіналі Відкритого чемпіонату Франції. Другий у сезоні турнір серії Великого шолома проходить на грунтових кортах в Парижі.
Зустріч, що проходила на корті ім. Сюзан Ленглі, завершилася з рахунком 6: 7 (4: 7), 6: 3, 6: 3 на користь Барті. Анісімова програвала по ходу першого сету 0: 5, проте виграла шість наступних геймів і сет. У фіналі, який відбудеться в суботу, 23-річна Барті (восьмий номер світового рейтингу ) зіграє з 19-річною чешкою Маркет Вондроушовою.
Барті раніше на Відкритому чемпіонаті Франції не проходила далі другого кола (2013, 2018). Її найкращим результатом на турнірах серії Великого шолома є участь в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії (2019), де вона поступилася чешці Петрі Квітовій (1: 6, 4: 6). У рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) спортсменка посідає восьме місце, в її активі чотири титули WTA. Після участі в півфіналі Відкритого чемпіонату Франції тенісистка підніметься в топ-5 рейтингу.
Анісімова вдруге в кар'єрі брала участь у Відкритому чемпіонаті Франції, в 2017 році вона програла в першому колі. У півфіналі турніру 17-річна американка обіграла діючу чемпіонку турніру румунку Симону Халеп (6: 2, 6: 4). Її найвище досягнення на турнірах серії Великого шолома - вихід до четвертого кола Відкритого чемпіонату Австралії (2019). У рейтингу WTA американка займає 51-е місце, в її активі один титул WTA.
Анісімова стала першою тенісисткою, народженої в XXI столітті, що зіграла в півфіналі турніру Великого шолома.
Відкритий чемпіонат Франції завершиться 9 червня. Загальний призовий фонд становить € 42,66 млн.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»