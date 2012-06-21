Оприлюднено імена перших кандидатів на посади в адміністрації Джо Байдена, оголошеного американськими ЗМІ переможцем президентських виборів у США.

Джон КЕРРІ, один із небагатьох у американському істеблішменті кавалер «Срібної зірки», нагороди, що вручається за мужність і відвагу, проявлені в бою, в наступній адміністрації США займеться захистом клімату.

Джо Байден призначив екс-держсекретаря спецпосланцем, який займатиметься питаннями екології. Ця посада йде в комплекті з членством у Раді національної безпеки.

Джона Керрі відносять до «важковаговиків» у політиці США, він був сенатором від Массачусетса, пізніше був головою Госдепартаменту

Про нові призначення, проведених обраним президентом США Джо Байден, було повідомлено кілька годин тому. Спостерігачі вказують на те, що новий Білий дім має намір відродити традиції атлантизму, тобто зміцнення альянсів з НАТО і Європейським Союзом.

Ентоні БЛІНКЕН – новий глава зовнішньополітичного відомства.

Блінкен вважається одним із найбільш кваліфікованих експертів у міжнародній політиці

Блінкен починав як журналіст. Він отримав диплом Гарварду, пізніше закінчивши факультет права не менш престижного Колумбійського університету, Блінкену добре знайомі коридори в Західному крилі Білого дому, де він був заступником помічника з нацбезпеки при президенті Обамі.

Міністром внутрішньої безпеки – в разі, якщо його затвердять на Капітолійському пагорбі – вперше в історії США стане іммігрант кубинського походження Алехандро МАЙОРКАС.

Призначений (але поки не затверджений) глава міністерства національної безпеки Алехандро Майоркас з усіх видів спорту віддає перевагу бейсболу

Як постпреда в ООН Байден висунув кандидатуру Лінди ТОМАС-ГРІНФІЛД.

Лінда Томас-Грінфілд - кадровий дипломат, її майбутня посада в разі затвердження на Капітолії - постпред США в ООН

Відомство національної розвідки повинна очолити 51-річна Евріл ХЕЙНС.

Евріл Хейнс, яку Байден призначив на пост глави Національної розвідки США, працювала до цього в адміністрації Барака Обами (на фото в центрі).

Дженет ЙЕЛЛЕН називають "залізною леді" Федеральної резервної системи ФРС, вона отримала пропозицію очолити американське Міністерство фінансів.

Дженет Йеллен, екс-керівник ФРС - це Центробанк США - переміститься в крісло міністра фінансів, ставши - в разі схвалення Сенатом - першою жінкою, що зайняла цю посаду.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»