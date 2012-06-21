Німецьке відомство статистики опублікувало рейтинг найдорожчих міст Євросоюзу. В якості критеріїв оцінки використовувалися ціни на ходові товари і купівельна спроможність.
Згідно з експертними оцінками, країнами в ЄС з найвищими цінами є Ісландія, Швейцарія і Норвегія. Тут запитувана вартість товару в середньому на 50% перевищує рівень цін в інших країнах ЄС. Далі, в порядку зменшення дорожнечі, йдуть Данія, Люксембург, Швеція, Ірландія, Фінляндія, Франція і Австрія.
Країною знайлояльнішою ціновою політикою як для громадян, так і туристів є Болгарія, де вартість товарів і послуг приблизно в половину менша за середньоєвропейську.
Найбільш дорогим містом в Європі вважається Цюріх в Швейцарії, а світовими лідерами високих цін стали Гонконг, Сеул, Токіо і Пекін.
Тель-Авів визнаний найдорожчим містом Близького сходу, в 2018 році у відповідному рейтингу міст світу він піднявся з 17 на 16 місце. Тепер на 17-му місці серед міст світу з найбільшими фінансовими витратами жителів опинилася Москва.