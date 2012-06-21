Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Позаминулого року за ініціативи мистецької студії «Орфей», що діє при Сумському державному педагогічному університеті ім. А. Макаренка, за фінансової підтримки американського мецената Чарльза Аддісона Гоффмана було започатковано всеукраїнський конкурс «Open World» серед письменників-майстрів малої прози.

Як повідомив керівник «Орфею» письменник Сергій П’ятаченко, щойно підсумовано результати другого конкурсу, на адресу якого надійшли майже пів тисячі робіт від авторів не тільки з України, а й Канади, Франції, Ізраїлю, Польщі, Німеччини, Італії та Іспанії. Серед учасників як відомі майстри пера, так і початківці.

Авторитетне журі у складі іменитих письменників, літературознавців, критиків — з-поміж яких брати Дмитро та Віталій Капранови — з різних міст України, зокрема, Сум, Києва та Івано-Франківська, назвало переможців. Ними стали Анатолій Марущак (Херсон), киянин Володимир Святненко та представник Харківщини Арсеній Троян, які отримають грошові винагороди в розмірі відповідно 10 тисяч, 7500 і 5 тисяч гривень.

Лауреатами спеціальних відзнак названі Ольга Деркачова з Івано-Франківська та Ірина Притика з Київщини — для них передбачені матеріальні заохочення відповідно 3 і 2 тисячі гривень.

Враховуючи карантинні обмеження, нагородження відбудеться дистанційно, а за умови поліпшення ситуації на квітень запланована зустріч з переможцями і літературні читання в місті над Пслом.

Як сказав Чарльз Аддісон Гоффман, такий конкурс розширює кордони України як культурно-мистецької країни, де мешкають надзвичайно талановиті письменники, зміцнює культурно-мистецький авторитет Сумщини. Кращі твори двох конкурсів будуть видані окремим збірником, який презентуватимуть не тільки в Україні, а й у США.