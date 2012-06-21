Журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 93-ї церемонії нагородження однією з найпрестижніших кінопремій світу «Оскар».

Переможцем у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» стала стрічка «Земля кочівників». Творчий колектив фільму забрав одразу три «Оскара»: на додачу до найкращого фільму, ще й за «Найкращу режисерську роботу» та «Найкращу жіночу роль».

Звання найкращого актора заслужено здобув Ентоні Гопкінс , який виконав головну роль у фільмі «Батько».

Водночас, «Оскари» за ролі другого плану отримали Деніел Калуя за «Юда і Чорний Месія» та Юн Ю Чжун за «Мінарі».

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано «Душу», а найкращою короткометражною анімацією – «Якщо щось трапиться, я тебе люблю».

Технічні нагороди – «Найкращий звук» та «Найкращий монтаж» – очікувано дісталися «Звуку металу». Водночас найкраща музика, на переконання журі, була в анімаційній «Душі», а найкраща пісня – Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R та Тіари Томас – у «Чорного Месії»

Показово, що цьогорічний рекордсмен за кількістю номінацій «Манк», який висувався на здобуття премії у 10 категоріях, отримав усього дві статуетки («Найкраща робота художника-постановника» та «Найкраща операторська робота»).

Загальний список усіх номінацій та переможців:

Найкращий фільм: «Земля кочівників»(Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Спірс, Ден Джанві, Хлої Чжао)

Найкраща режисерська робота: Хлої Чжао («Земля кочівників»)

Найкраща чоловіча роль: Ентоні Гопкінс («Батько»)

Найкраща жіноча роль: Френсіс Мак-Дорманд («Земля кочівників»)

Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя («Юда і Чорний Месія»)

Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Ю Чжун («Мінарі»)

Найкращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл («Перспективна дівчина»)

Найкращий адаптований сценарій: Крістофер Гемптон, Флоріан Зеллер за однойменною п’єсою Зеллера («Батько»)

Найкращий анімаційний повнометражний фільм: «Душа»

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: «Якщо щось трапиться, я тебе люблю»

Найкращий міжнародний художній фільм: «Ще по одній»

Найкращий документальний повнометражний фільм: «Мій учитель – восьминіг»

Найкращий документальний короткометражний фільм: «Колетт»

Найкращий ігровий короткометражний фільм: «Два віддалених незнайомця»

Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Жон Батіст («Душа»)

Найкраща пісня до фільму: H.E.R, Дернст Еміль II, Тіара Томас - Fight for You

Найкращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес, Філіп Блед («Звук металу»)

Найкраща робота художника-постановника: Дональд Грем Брет, Жан Паскаль («Манк»)

Найкраща операторська робота: Ерік Мессершмідт («Манк»)

Найкращий грим та зачіски: Матікі Енофф, Міа Ніл, Ларрі М.Черрі («Ма Рейні: Мати блюзу»)

Дизайн костюмів: Енн Рот («Ма Рейні: Мати блюзу»)

Найкращий монтаж: Міккель Є.Г. Нільсен («Звук металу»)

Найкращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі, Скотт Фішер («Тенет»).