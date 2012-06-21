У мережі поширюється інформація про пристрої, які Apple готується анонсувати в 2021році. За інформацією джерел, компанія планує випустити новий смартфон лінійки iPhone SE і не тільки.

Інформацію розкрив японський тематичний ресурс MacOtakara, посилаючись на китайських виробників, що входять до ланцюжка поставок Apple.

Так, згідно з оприлюдненими даними, вже в квітні нинішнього року компанія може випустити третє покоління недорого смартфона iPhone SE.

І це не остання новинка, яку, за словами джерел, американська компанія готується випустити. Так, разом з новим смартфоном виробник може анонсувати нові бездротові навушники AirPods Pro. Також джерела розкрили їх деякі технічні особливості. Зокрема, товщина футляра навушників може скласти 21 мм, тоді як розміри – 46 і 54 мм.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»