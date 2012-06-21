Під час проведення комплексу заходів на території Марковського району, що прилягає до держаного кордону України, правоохоронці виявили 60-річного місцевого мешканця, який організував та здійснив незаконне переміщення через державний кордон України в РФ поза пунктом пропуску 37-річного громадянина, який незаконно перебував на території України. Такий же вид незаконного бізнесу обрав для себе 20-річний мешканець Біловодського району, який організував для 29-річного луганчанина незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску на територію України.
Тепер проти «горе-сталкерів» відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції у Луганській області, дані факти внесені до ЄРДР та кваліфіковані за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Загалом, в ході проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант» поліцейські виявили 65 порушень законодавства України, скоєних громадянами іноземних держав.
З них, поліцейськими задокументовано 27 порушень іноземцями законодавства України в міграційній сфері. За обґрунтованими зверненнями поліцейських підрозділами УДМС в Луганській області вже прийнято 13 рішень про примусове повернення іноземців в країну походження, скасовано одну посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»