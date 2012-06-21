Фахівці Strategy Analytics поділилися статистикою щодо постачання смартфонів у першому кварталі 2021 року. Як виявилося, Huawei остаточно втратила свої позиції і вибула з п'ятірки найбільших виробників смартфонів.

Samsung зберегла за собою перше місце, збільшивши поставки на 32% в річному вираженні. Apple теж стала поставляти на 44% смартфонів більше. «Яблучній» компанії належить друге місце. У Xiaomi приріст виявився вдвічі більшим – на 80%. Компанія влаштувалася на третьому місці.

Четверте і п'яте місця належать Oppo і vivo. Huawei навіть не видно в таблиці. Компанія знаходиться в категорії «Інше».

Дослідники Strategy Analytics поділилися статистикою за світовим постачанняv смартфонів e першому кварталі 2021 року. Як з’ясувалося, Huawei остаточно втратила свої позиції і вибула з п'ятірки найбільших виробників смартфонів.

Загалом, початок 2021 року ознаменувався для ринку смартфонів зростанням. У порівнянні з першим кварталом 2020 року світові поставки зросли на 24%.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»