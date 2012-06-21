За дорученням Київського міського голови вирішено питання щодо поліпшення житлових умов переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор 2012-го в Лондоні та 2016 року в Ріо-де-Жанейро, а також їхнім тренерам. Загалом виділено 9 квартир у будинку на вулиці Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці.
Про це повідомив директор Департаменту молоді та спорту КМДА Вадим Гутцайт.
Уже отримали ордери на однокімнатні квартири Олег Верняєв, Ігор Радівілов (спортивна гімнастика), Жан Беленюк (боротьба греко-римська), Ганна Різатдінова (гімнастика художня), Олена Вороніна (фехтування), В’ячеслав Лаврухін (тренер Ігоря Радівілова, переселенець із Донецької області), Сергій Кліпперт (вади зору, плавання).
Також ордери на двокімнатні квартири отримали Артур Дзігасов (тренер Жана Беленюка), Дмитро Соловей (вади зору, дзюдо).
«Ми горді за наших спортсменів-киян, які своїм прикладом пропагують здоровий спосіб життя, заохочують молодь займатися спортом, і своїми спортивними досягненнями гідно презентують Київ та Україну у світі. Переконаний, що нові помешкання, які вони отримали від міської влади, стануть стимулом до нових спортивних звершень», – сказав ВадимГутцайт.