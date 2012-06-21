Звичайно, літо не могло пройти без великого анонсу від Samsung, і сьогодні ми дізналися, що це буде за анонс. Компанія розіслала запрошення на захід Unpacked, яке матиме місце в Barclays Center в Брукліні 9 серпня, а це, навіть за мірками Samsung, вельми потужна арена для показів. Родзинкою, ймовірно, стане показ Galaxy Note 9. Samsung поки не уточнював, що в Брукліні буде показано саме Note 9, але посудіть самі: на фотографії запрошенні точно S Pen, Note 8 був представлений приблизно у той же час торік, а сам Note 9 тільки недавно пройшов процедуру схвалення FCC. Що ще може відбутися 9 серпня?
Подробиці вечірки поки не розголошуються, але якщо ми можемо про щось здогадуватися, то на додаток до традиційного масивного екрану Note 9 отримає один з флагманських чіпсетів Qualcomm Snapdragon 845. Також досить цікаво, чому запрошення Samsung так сильно спирається на стилус S Pen. Чи означає це, що компанія додасть користувачам способів застосування S Pen? Можливо. Крім того, поряд з сертифікацією телефону пройшов і планшет, ймовірно, новий Galaxy Tab S4, тому 9 серпня напевно буде соковито.