Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН на своєму офіційному сайті розмістила прогноз магнітних бурь на червень. Вчені стверджує, що слабкий метеоудар українці отримають 28 червня, але самопочуття може погіршитися вже 27 числа.
Вчені прогнозують, що після цього геомагнітна ситуація стабілізується, і магнітосфера Землі буде спокійною.
Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи –слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати – незначний вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи – полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.
Лікарі розповідають, що регулярний прийом препаратів, режим сну, відмова від алкоголю і переїдання допоможуть знизити негативні прояви магнітної бурі. Крім цього, важливий позитивний настрій. Адже часто на наше самопочуття впливає не стільки погода, скільки ставлення до неї.