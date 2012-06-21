МОЗ: в країні введуть локдаун, якщо понад 50% областей стануть "червоними"

Вся країна піде на жорсткий карантин, якщо 50-70% усіх областей опиниться в червоній зоні епіднебезпеки.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ефірі «Свобода слова» на ICTV.

«Я думаю, що ми будемо рухатися по стратегії адаптивного карантину. Зрозуміло, якщо буде понад 50-70% областей в червоній зоні, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни», – сказав Степанов.

Він також зазначив, що серед областей, які можуть потрапити до червоного рівня епідеміологічної небезпеки, – Вінницька, Львівська та місто Київ.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні виявили 9 642 випадки зараження коронавірусом, найбільше – у Львівській (1065), Києві (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.