Поки весь світ чекав на анонс перших окулярів доповненої реальності (AR) від Apple, інтернет-інсайдери повідомили, що компанія готує швидкий анонс свого першого VR-шолома.

Згідно з достовірними даними, велика частина компонентів для нового пристрою буде готова вже в 2021 році. Судячи з усього, йдеться про шість лінз і LIDAR-камеру, за допомогою якої шолом зможе розпізнавати об'єкти навколо користувача.

Очікується, що в четвертому кварталі 2021 року Apple почне виробництво шолома віртуальної реальності, а випустить девайс у першому кварталі 2022 році. За виробництво чіпів пристрою буде відповідати TSMC, у той час як випуск камер віддадуть Largan і Genius Electronic Optical.

Інсайдери також стверджують, що ціна новинки складатиме близько 500 доларів або Для порівняння, Oculus Quest 2 від Facebook коштує 350 доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»