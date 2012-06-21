Сімейство спортивних автомобілів Сімейство спортивних автомобілів Audi TT буде проводиться ще кілька років, після чого йому на зміну прийде модель з іншою назвою. Про це 21 червня повідомляє нідерландське видання Autoblog з посиланням на слова голови правління автовиробника Брама схотят.
Топ-менеджер заявив, що за весь час випуску модель Audi TT стала культовою і автовиробник збирається вкласти велику суму в розробку і випуск автомобіля-наступника.
Основна причина того, що виробництво моделі Audi TT може завершитися, полягає в тому, що фірма на даний момент знаходиться в процесі оптимізації всієї своєї модельної лінійки. Заощаджені таким чином кошти автовиробник має намір вкласти в розробку електромобілів і розвиток відповідної інфраструктури.
За деякими даними, наступник моделі Audi TT буде побудований на модульній платформі MEB, яка лежить в основі нового електрокара Volkswagen ID.3. Не виключено, що автомобіль отримає повністю електричну силову установку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»