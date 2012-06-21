Про зміни в стані здоров'я народних артистів повідомили представники Великого драматичного театру ім. Товстоногова. Аліса Фрейндліх і Олег Басилашвілі були госпіталізовані в Санкт-Петербурзі через коронавірус, їх стан викликав занепокоєння через вік.

Нині стан обох артистів стабільний. Басилашвілі можуть виписати вже найближчим часом, у Фрейндліх спостерігається поступове поліпшення. Терміни виписки поки не повідомляються.

86-річна Аліса Фрейндліх була госпіталізована 25 грудня, на тлі коронавірусної інфекції у неї розвинулася пневмонія. Актриса перебувала в реанімації на кисневій підтримці. У клініці уточнили, що перед госпіталізацією вона протягом тижня лікувалася вдома.

Натомість 86-річний Олег Басилашвілі був поміщений у стаціонар 2 січня, його дружина – 3 січня, їх помістили в одну палату. Донька подружжя Ксенія заявляла, що стан батька «нормальний». Вона повідомила, що на госпіталізацію Басилашвілі сім'я погодилася через його авторитетний вік.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»