Споживчі витрати українців на продукти харчування та безалкогольні напої у першому кварталі 2018 року склали 42,1% від кінцевих споживчих витрат.
Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Так, у грошовому вираженні на продукти харчування і безалкогольні напої українці витратили 211,8 млрд грн. На алкоголь і тютюн за цей період було витрачено 37,9 млрд грн, або 7,6% від витрат.
У Держстаті також зазначили, що кінцеві споживчі витрати українців в першому кварталі цього року склали 503,5 млрд грн.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за січень-травень 2018 року індекс споживчих цін виріс на 13,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.