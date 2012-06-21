В інтернеті опублікували перші офіційні фотографії кросовера BMW X5 четвертого покоління, який виявився вражаюче схожим на молодших братів X3 та X4.
Упізнати новий «ікс-п'ятий» покоління G05 спереду можна по зрощеним «ніздрям» решітки радіатора, а ззаді – за новими вузькими ліхтарям в стилі купеподібного Х4. У довжину Х5 виріс до 4922 міліметрів (плюс 36 мм), в ширину – до 2004 мм (плюс 66), а у висоту – до 1781 мм (плюс 19). Колісна база теж трохи збільшилася – з 2933 міліметра до 2975.
П'яті двері так само складаються з двох половинок, а ось багажник зменшився на п'ять літрів.
BMW X5 четвертого покоління побудований на модульній платформі CLAR і вперше отримає пневмопідвіску на всіх колесах, а також рульове управління із змінним передавальним відношенням, повнокероване шасі і, згідно з нинішньою модою, активні стабілізатори поперечної стійкості. Кузов зроблений із різних сортів стали і алюмінієвих сплавів, що зробило його легшим і жорсткішим. Як і молодші кросовери, «ікс-п'ятий» буде доступний у двох виконаннях: позашляховик X Line і спортивнее авто M Sport.
Для початку у X5 можна буде обрати чотири двигуни на вибір: це базовий дволітровий 265-сильний турбодизель, могутній трилітровий дизель з чотирма турбінами потужністю 400 «коней», бензинова трилітрова 340-сильна «шестірка» і, звичайно ж, 4,4-літровий V8 потужністю 462 кінські сили. Усі двигуни матимуть восьмиступінчасту автоматичну коробку передач. За доплату – блокування заднього диференціала укупі з посиленим захистом днища.
Інтер'єр нарешті підніс кілька сюрпризів: тут абсолютно нова 12,3-дюймова панель приладів, центральна консоль, дверні ручки, дефлектори, селектор коробки передач, шайба iDrive і кнопки на тунелі. До речі, на нього переїхала і кнопка запуску двигуна. Серед опцій – новий мультимедійний комплекс iDrive 7.0, проектор показань на лобове скло, система автоматичного паркування та комплекс активної безпеки. Випуск нового BMW X5 стартує цієї осені.