Apple регулярно пропонує своїм користувачам не тільки нові пристрої, але і програмні новинки. Незабаром очікується вихід вдосконаленого програмного забезпечення. Однак стало відомо, що деякі моделі iPhone не отримають оновлення до iOS 15.

Нова версія операційної системи не дістанеться трьом моделям смартфона. Йдеться про тих, які були випущені в 2015-2016 роках. Про це повідомляє MacRumors. Велике оновлення iOS не буде доступна для

iPhone 6s, 6s Plus і SE першого покоління. Всі ці смартфони працюють на процесорі А9, які випустили в 2015 році.

Також повідомляється, що оновлення iPadOS 15, прем'єра якої очікується влітку 2021 роки, теж отримають не всі користувачі. Вона не дістанеться планшетів iPad mini 4, Air 2 і iPad 5.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»