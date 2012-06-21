Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 26 лютого, у п’ятницю, розгляне ряд актуальних питань державної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба РНБО у Фейсбуці.

"На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проєкт «Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь», - йдеться у повідомленні.

Члени РНБО України також обговорять питання стосовно невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства; стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги; а також щодо застосування санкцій.