Григорія Фастівця добре знають у рідній йому Бурині на Сумщині та за її межами завдяки пасіці й письменництву. Любов до бджіл ветеран праці перейняв від батька і прадіда і понад 30 років утримує пасіку. З ранньої весни і до пізньої осені клопочеться трудівницями-помічницями: вивозить вулики до села Нова Слобода, де вдосталь медоносів. Григорій Федорович залюбки перелічує їх: котяча верба, осика, берест, глід, дички-яблуні й груші — всього майже два десятки. Про кожен може прочитати окрему розлогу лекцію. А далі розповідає про різні види меду, прополіс, віск, квітковий пилок, маточне молочко, бджолину отруту.