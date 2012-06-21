В Україні станом на 12 квітня 2021 року зафіксовано 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 770 осіб; летальних випадків – 287; одужало – 5 355 осіб; здійснено тестувань за добу – 40 109 (зокрема методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145).
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 861 105 осіб; одужало – 1 416 215 осіб; летальних випадків – 37 301; проведено ПЛР-тестувань – 8 677 716.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.