У 15 регіонах України перевищено показник госпіталізацій через COVID-19, - МОЗ

У 15 регіонах України станом на 23 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Уже 8 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу. Майже всі решта - у "помаранчевій" і лише одна - у "жовтій".

Про це свідчать дані, оприлюднені на офіційному сайті МОЗ України.

Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у:

місті Київ (на 22 березня - 110,6, на 21 березня — 109,9, на 20 березня — 104,9);

Вінницькій області (на 22 березня - 133,6, на 21 березня — 132,1, на 20 березня — 130,3);

Дніпропетровській області (на 22 березня - 68,0, на 21 березня — 66,0, на 20 березня — 64,5);

Житомирській області (на 22 березня - 116,3, на 21 березня — 115,3, на 20 березня — 112,6);

Закарпатській області (на 22 березня - 86,6, на 21 березня — 88,4, на 20 березня — 88,4);

Івано-Франківській області (на 22 березня - 103,2, на 21 березня — 104,4, на 20 березня — 108,8);

Київській області (на 22 березня - 80,9, на 21 березня — 77,2, на 20 березня — 74,6);

Львівській області (на 22 березня - 65,2, на 21 березня — 62,9,);

Миколаївській області (на 22 березня - 103,0, на 21 березня — 101,2, на 20 березня — 101,1);

Одеській області (на 22 березня - 70,7, на 21 березня — 69,1, на 20 березня — 68,4);

Сумській області (на 22 березня - 68,1, на 21 березня — 67,4, на 20 березня — 65,4);

Хмельницькій області (на 22 березня - 103,7, на 21 березня — 103,6, на 20 березня — 98,7);

Черкаській області (на 22 березня - 61,3);

Чернівецькій області (на 22 березня - 100,9, на 21 березня — 101,0, на 20 березня — 99,0);

Чернігівській області (на 22 березня - 72,1, на 21 березня — 65,6, на 20 березня — 63,5).

За добу рівень госпіталізацій став вищим у більшості — 11 — регіонах “небезпечної” зони по COVID-госпіталізаціях — Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській областях. Також у цей перелік потрапила Черкаська область.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 23 березня, зважаючи на показники, виглядає так:

“жовта” — один регіон: Херсонська область.

“помаранчева” — 15 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

“червона” — 9 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

За добу перемістилася у “червону” зону ще одна область — Львівська.

Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.