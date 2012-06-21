Працівники митного посту «Ужгород» вирішили перевірити автомобіль Hyundai coupe із чеською реєстрацією громадянки України, яка проходила зеленим коридором. Способом проходження процедури контролю вона заявила про те, що не має предметів, заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України.
Під час митного огляду транспортного засобу працівники митниці виявили два музичні інструменти: скрипки зі смичками, вигляд яких свідчив, що їх виготовлено понад 50 років тому.
Було прийнято рішення припинити незаконне вивезення старовинних скрипок, оскільки громадянка порушила порядок проходження митного контролю, яким обмежено переміщення культурних цінностей через митний кордон України відповідно до Закону «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та відповідної інструкції Міністерства культури і мистецтв. Складено протокол про порушення митних правил, скрипки вилучено, і тепер їхню долю вирішить суд. Тішити чийсь слух за кордоном, принаймні найближчим часом, вони не будуть.