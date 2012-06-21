У Костянтинівці на Донеччині місцеві активісти власними зусиллями взялися відновлювати стадіон, який понад 20 років перебував у занедбаному стані. Головний і найбільший спортивний об’єкт міста, збудований ще 1969 року і розрахований на 10 тисяч глядачів, колись належав тутешньому потужному заводу «Автоскло» і досить активно використовувався за призначенням. Утім, останніми роками він здебільшого занепадав і поступово перетворювався на пустку: футбольне поле і бігові доріжки заростали травою, а трибуни для глядачів узагалі зруйнували і розтягли.
Саме в такому занедбаному стані цю земельну ділянку за рішенням сесії Костянтинівської міської ради взяла у своє користування громадська організація «Упевнені серця», яка вирішила навести тут лад. «За попередні роки трибуни вщент зруйновані, але бігові доріжки та футбольне поле дивом уціліли. Фахівці вже взяли проби ґрунту для аналізу, на підставі якого прийматимемо рішення, засівати новий газон чи використовувати нинішній. Окрім того, на стадіоні вистачає ще й іншої роботи. Та хочу, щоб люди не чекали якогось дива і чиєїсь допомоги, бо багато що можемо зробити власними силами. І ми це вже довели, взявшись гуртом за благоустрій спортивної арени», — розповідає голова ГО Дмитро Штагер.
У спортивній толоці взяла участь більш як сотня активістів, серед яких немало дітей — незабаром вони займатимуться тут спортом. Серед них і представники місцевої ДЮСШ «Колос», яку відвідують чимало юних жителів міста, котрі поки що позбавлені нормальних умов для занять легкою атлетикою. Спільними зусиллями дорослі й діти знищили бур’яни, обладнали місце для стрибків, куди незабаром завезуть пісок, встановили роздягальню для спортсменів та будиночок для охоронців, у майбутньому змонтують нові трибуни та огорожу. Відновлювальні роботи запланували провести і завершити протягом двох років, після чого на стадіоні можна буде займатися різноманітними видами спорту та проводити масові заходи.