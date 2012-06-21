Сприяти взаємодії дрібного і середнього бізнесу та органів державного управління на селі для підтримки розвитку сільських територій та громад має на меті Всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України 2018». Двадцятку його півфіналістів 7 травня 2018 року оголосив онлайн-ресурс AgroPortal.

Цього року проект не тільки буде популяризувати життя в селі, нагадувати про історико-культурну спадщину українського села. Тепер формат конкурсу передбачає ще й відбір найкращого бізнес-плану розвитку сільських територій.

З 7 по 20 травня краща 20-ка сіл має надіслати свої бізнес-плани, які сприятимуть розвитку їхнього села. З 21 травня по 3 червня члени Експертної ради конкурсу визначать 10 сіл-фіналістів.

За анкетами, надісланими на конкурс, села вже набрали певну кількість балів і на сьогодні так розташувалися у рейтингу:

№ Назва села Загальний бал 1 Білозір’я, Черкаська область 91 2 Весела Долина, Одеська область 88 3 Гоща, Рівненська область 89 4 Григорівка, Херсонська область 84 5 Добропілля, Херсонська область 75 6 Золотий Колодязь, Донецька область 76 7 Іловиця, Тернопільська область 79 8 Кінські Роздори, Запорізька область 83 9 Крилос, Івано-Франківська область 92 10 Лебедин, Черкаська область 89 11 Леськи, Черкаської області 84 12 Невицьке, Закарпатська область 86 13 Новомиколаївка, Харківська область 82 14 Нiжиловичі, Киïвська область 70 15 Ображіївка, Шосткинський район, Сумська область 71 16 Передільське, Луганська область 73 17 Старі Богородчани, Івано-Франківська область 79 18 Степове, Кіровоградська область 75 19 Чечельник, Вінницька область 79 20 Яструбна, Житомирської області 72

Переможці будуть визначені до Дня незалежності України шляхом онлайн-голосування на сайті AgroPortal.ua в період з 16 липня по 16 серпня 2018 р. (примітка: задля об’єктивності паралельно з онлайн-голосуванням кожен член Експертної ради конкурсу виставить оцінки селам-конкурсантам. При підрахунку результатів голоси онлайн-голосування та оцінки Експертної ради будуть зведені до єдиної шкали).

За підсумками конкурсу на реалізацію бізнес-плану переможець отримає 100 тис. грн. За друге та третє місця громади отримають по 25 тис. грн.

Окрім того, представник села-переможця отримає можливість взяти участь у одній із спеціалізованих поїздок проекту «Німецько-український агрополітичний діалог», яка проходитиме в Німеччині. Одне з 10 сіл-фіналістів отримає у подарунок від Посольства Королівства Нідерланди в Україні клумбу з тюльпанів, що дозволить селу привабити туристів атмосферою Голландії. Посольство Франції в Україні, яке підтримує конкурс, повідомить про свою номінацію для конкурсантів згодом. Трійка сіл-фіналістів III Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2018» також отримає річну передплату на журнал Agroexpert.

«Сприяння розвитку сільських територій є одним з ключових елементів стратегії діяльності УКАБ на 2017-2019 рр. Цей конкурс активно сприяє розвитку сільських територій через популяризацію ініціатив сіл у напрямку розвитку туризму та підвищення благополуччя місцевого населення, а також діяльності громад, котрі спрямовані на покращення економічного, екологічного стану і інфраструктури територій в цілому, — зазначив генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Тарас Висоцький. — Враховуючи краще екологічне благополуччя, порівняно з міськими територіями, ми передбачаємо, що в перспективі 10-15 років буде відбуватися повернення жителів міст до життя на сільських територіях. Саме тому ми з впевненістю дивимось на довгострокову майбутню перспективу розвитку українського села».

Головний партнер конкурсу є корпорація IMMER Group, яка пропонує нове екологічно чисте рішення для підвищення ефективності агропромислового рослинництва — біорозкладну плівку для мульчування ґрунту. Президент корпорації IMMER GroupІрина Мірошник вважає, що українське село — це наріжний камінь розвитку сільського господарства, яке сьогодні дає 18% від загального ВВП країни.

«Від життя села залежить добробут країни, де ми живемо і працюємо. Ми, як учасник Глобального Договору ООН, взяли на себе зобов'язання щодо реалізації цілей стійкого розвитку, згідно з якими ми зобов'язані вносити свій вклад урозвиток нашого світу. Нам є що запропонувати для підвищення ефективності сільгоспвиробництва фермерам і людям, які працюють на землі, — констатує президент корпорації IMMER Group Ірина Мірошник. — Будь-яка цивілізована країна ґрунтується у своєму розвитку також на розвиток сільських територій. Інакше порушується баланс взаємин і базові правила економіки».

Конкурс «Неймовірні села України 2018» проходить за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), Посольства Франції в Україні, Посольства Королівства Нідерланди в Україні, проекту «Німецько-український агрополітичний діалог», компанії «Бейкер Тіллі Україна», Асоціації об'єднаних територіальних громад України, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

«Сільський розвиток — безумовний пріоритет роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України. Підтримка фермерства і кооперації, реалізація урядових програм спрямовані на забезпечення соціального і економічного розвитку сільської місцевості. Але розвиток неможливий без прояву ініціативи знизу, безпосередньо з сіл, сільської місцевості, від людей і об’єднаних громад, які живуть у селах. Тому саме такі конкурси як «Неймовірні села України» стимулюють ці першочергові і важливі ініціативи. Вони згуртовують людей, у яких є розуміння того, яким буде цей розвиток, як використати потенціал і сильні сторони своєї території», — зазначає заступник міністра аграрної політики і продовольства України Олена Ковальова.

За її словами, подібні конкурси—цеможливість стати кращими, проявити себе.

«Безумовно, розвиток українського села пов'язується з процессами децентралізації. Треба розуміти, що чимдалі, тим більше можливостей і відповідальності буде безпосередньо в селах, безпосередньо в руках самих людей. Саме від людей, від ініціативних об’єднаних громад буде залежати майбутнє українського села, у якого є ресурси і потужний потенціал», — резюмувала Олена Ковальова.



Детальніша інформація про конкурс: http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/startuet-iii-vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2018/