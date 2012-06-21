Постійне зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні зробило свою справу: чимало людей, не випробовуючи долю, стали самостійно або за допомогою керівників своїх компаній страхуватися в разі цієї хвороби. Тому в нашій країні, як і в інших, виник новий вид страхового поліса, який умовно можна назвати у разі захворювання на COVID-19.