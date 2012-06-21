За розпорядженням Кабінету Міністрів України реорганізація Донбаського державного технічного університету, переміщеного з тимчасово непідконтрольного українській владі Алчевська, відбуватиметься шляхом приєднання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, який теж був евакуйований з Луганська.
Таке рішення Уряду в колективі вишу не одразу сприйняли позитивно: співробітники та студенти вузу в Києві влаштували акцію протесту, а керівництво вузу направило офіційного листа до Уряду, де просило не поспішати із ухваленням рішення, а також роз’яснити, що буде із трудовим колективом учбового закладу після реорганізації.
За словами заступника голови Луганської облдержадміністрації Ольги Лішик, така реорганізація «має підвищити якість підготовки фахівців» та вирішити «нинішні проблеми вишу».
«В області працювала виїзна моніторингова комісія міністерства освіти та науки щодо питань діяльності переміщених вишів. Коли вивчалися умови освітньої діяльності Донбаського державного технічного університету, з’ясувалося, що на цей час у вишу практично відсутня матеріально-технічна база, існують проблеми з науково-педагогічним складом»,– розповіла Ольга Лішик.
Наразі цей переміщений вуз базується у Лисичанському державному гірничо-індустріальному коледжі. Але трудовий колектив коледжу ухвалив рішення про приєднання до складу СНУ ім. В. Даля.
Як зауважила Ольга Лішик, саме це вплинуло на вищезазначене рішення.
«Реорганізація університету передбачає максимальне збереженням кафедр, професорсько-наукового складу. Права працівників та студентів будуть збережені», – зауважила Ольга Лішик.
За її словами, всі питання, що підіймалися співробітниками вишу, будуть враховані. Крім того, наразі готується наказ Міністерства освіти і науки України, де запропоновано включити цей виш до складу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля як філію.
«Коли Україна поверне контроль над всією територією Луганської області, то ДДТУ буде повернений статус університету. Також йому будуть повернуті площі в Алчевську»,- підкреслила заступник голови облдержадміністрації.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»