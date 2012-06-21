За участю Президента України Володимира Зеленського відбулося підписання кредитної угоди між Міністерством фінансів України, Міжнародною фінансовою корпорацією (International Finance Corporation, IFC) та АБ «Укргазбанк» щодо надання позики у розмірі 30 млн євро з можливістю подальшої конвертації кредитних коштів у статутний капітал банку.

Про це йдеться на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Кредит надається строком на п'ять років для фінансування проектів з енергоефективності та відновлюваної енергетики.

«Сьогоднішнє підписання є не лише першим реалізованим потужним кроком, що наближає нас до стратегічної мети щодо скорочення державної частки у банківському секторі України, а й підтвердженням ефективності впроваджених протягом останніх років українською стороною реформ у цій сфері», – наголосив Глава держави у своєму виступі на церемонії підписання.

На думку Президента, це також свідчить, що Україна є надійним партнером для міжнародних інвесторів, що виконує взяті на себе зобов’язання, та відкрита до нових інвестицій у банківському секторі.

«Реформа державного банківського сектору є однією з ключових передумов для зміцнення стійкості фінансової системи нашої незалежної України та зростання її кредитного та інвестиційного потенціалу. Це сприятиме пришвидшенню досягнення європейських стандартів на фінансових ринках, зростанню української економіки, забезпеченню макрофінансової стабільності та, найголовніше, покращенню добробуту населення України», – переконаний Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна високо цінує роль IFC, яка протягом багатьох років залишається надійним партнером і надає підтримку у впровадженні проектів в енергетичному, приватному, аграрному секторах, муніципальних проектів, а також допомагає втілювати найсучасніші практики та підходи, зокрема у реформуванні сектору державних банків.

Зі свого боку Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що підписання цієї угоди є сигналом для інвесторів і майбутніх партнерів, що в Україну можна й треба інвестувати.

«Міжнародна фінансова корпорація стане важливим індикатором того, що банківська система України є стабільним і надійним партнером для майбутніх інвестицій. Роль держави у банківському секторі буде зменшуватись, ринкові механізми будуть допомагати розвивати ринок капіталів і ринок фінансів у нашій державі», – сказав він.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що сьогоднішня подія є надзвичайно позитивним сигналом того, що держава дає можливість інвестувати в капітал банків.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко звернув увагу, що вперше у новітній фінансовій історії України закладається фундамент для входження міжнародного інвестора до капіталу великого державного банку.

«Це справжня перемога всього банківського сектору. Партнерство держави та Міжнародної фінансової корпорації зможе надати клієнтам «Укргазбанку» доступ до більш дешевих ресурсів з ринків міжнародного капіталу, підвищити надійність і стабільність банку для клієнтів», – розповів він.

Виконувачка обов’язків керуючого директора та виконавчий віце-президент IFC Стефані фон Фрідебург зазначила, що кредит «Укргазбанку» у 30 млн євро допоможе фінансувати перспективні підприємства, особливо малого та середнього бізнесу.

«Ми разом з групою Світового банку підтримуємо «Укргазбанк» на шляху до приватизації й перетворення на більш ефективний інститут, а також підтримуємо банк як лідера у кліматичному фінансуванні», – наголосила вона.

Після участі в церемонії підписання угоди Президент Володимир Зеленський у приміщенні Національного банку також ознайомився з проектом «Музей грошей». Зокрема, він передбачає екскурсійні програми, інтерактивні заходи для дітей та дорослих. Цей проект також враховує принципи безбар’єрності. У 2023 році Національний банк планує відкрити Освітньо-інформаційний центр, який розташовуватиметься в історичному серці Києва, на Контрактовій площі.