Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Обсяги коштів, які знаходяться у банках України на строкових вкладах фізичних осіб станом на 30 квітня 2020 року, майже не змінилися. Про це свідчить аналітика фахівців Національного банку України.
За їхньою інформацією, обсяги гривневих депозитів населення впродовж трьох тижнів травня 2020 року перевищили цей показник порівняно з першим тижнем квітня.
У головному фінансовому регуляторі країни вважають, що процес зняття грошей з депозитів у гривні фізичними особами, який спостерігався у перші тижні березня 2020 року, був не таким великим, як це відбувалося, наприклад, у часи фінансово-економічних криз у 2008 та 2014-2015 роках.
Аналітики НБУ вважають, що в Україні проглядається тенденція до одночасного зниження відсотків за гривневими вкладами та гривневими кредитами.
Так ставки за депозитами у національній валюті найбільше знизилися у короткострокових депозитах. Як відомо, вони залишаються найпопулярнішими серед населення, адже відкриття вкладів терміном на 1—6 місяців, є менш ризикованою справою, ніж відкриття депозитів на 1-2 роки. Доходність за гривневими депозитами, приміром, у ПриватБанку, станом на 22 травня 2020 року, коливається від 6 до 13% річних.
Однак, за інформацією Нацбанку України, середні ставки депозитів у гривні, станом на сьогодні, становлять 9% річних.
Ще наприкінці лютого 2020 року середні ставки за вкладами населення, за інформацією НБУ, становили 12%.
Натомість за цей час пересічні українці стали набагато менше оформляти споживчі кредити на купівлю дорогої побутової техніки та інші товари.
Менеджери регулятора також констатують, що попри те, що впродовж двох останніх місяців стали більшими відсотки за вкладами у доларах та євро (до 0,9% річних за тримісячними депозитами), їхні обсяги практично не зросли.
Нагадаємо, що до початку кризи, спричиненої пануванням коронавірусної інфекції в Україні (станом на середину лютого 2020 року), Нацбанк України прогнозував, що ставки за вкладами населення до кінця цього року будуть нижчими за 10%, а за валютними — нижчими за 1%.