При облаштуванні складського приміщення основними його параметрами є заповнюваність і якість організації руху товарів та матеріалів. Ефективність використання складських площ багато в чому залежить від стелажної системи. Правильно підібрані стелажі дозволяють раціональнішевикористовувати усю площу складу, заощаджуючи трудові і фінансові витрати компанії.



Вибір необхідного стелажного обладнання

Стелажні конструкції проєктуються і виробляються з урахуванням прийнятих стандартів і вимог, які відповідають за міцність елементів конструкції, стійкість балок і стійок до скручування або згинання. Регламентується якість зварних швів, передбачені вимоги до вибору матеріалу стелажа, забарвлення поверхні і геометричних розмірів при складанні.

Крім вільного доступу до стелажу і забезпечення якісного зберігання, конструкції можуть мати і особливі властивості:

♦відповідність стелажа нормативам санітарно-епідеміологічної станції (СЕП) (важливо для аптек, лікарень, поліклінік, виробників ліків та медичного обладнання);

♦ легка адаптація стелажної системи під мінливі умови, що дозволяє швидко змінити тип вантажу, що зберігається, за рахунок оперативної зміни конструкції;

♦ стійкість до вологи, впливу хімії;

♦ оснащення конструкції коліщатками;

♦ посилені системи для зберігання важких вантажів;

♦ стелажі для зберігання архівних документів тощо.

Традиційним матеріалом для виготовлення стелажних систем є сталь. Сталеві стелажі мають високу міцність і довговічність. Найбільш популярні металеві конструкції, які зручно масштабувати, збільшуючи або зменшуючи складський простір під необхідні завдання.

Основні види стелажних систем

Стелажні системи відрізняються одна від одної конструкцією і доступом. Основними є такі види стелажів:

♦ Палетні (фронтальні) стелажі – найбільш проста і найчастіше застосовувана система складування, що забезпечує доступ до продукції з усіх боків. Фронтальні стелажі дозволяють зберігати продукцію на піддонах у палетах – самостійних транспортних одиницях, зручних для транспортування.

♦Глибинні (набивні) стелажі – конструкція з вертикальних рам, з'єднаних балками з направляючими ложементами.

♦ Мезонінні стелажі – поверхова система складування, де кожен рівень-поверх є повноцінний склад, з підлогою, поручнями та полицями.

♦ Консольні стелажі, що виготовляються для зберігання довгомірних вантажів (труб, металопрокату, дерева тощо).

♦ Поличкові стелажі.

Існують і спеціальні стелажні системи – конструкції для зберігання рулонів і бобін, пересувні стелажі, системи для магазинів тощо.

Палетні стелажі з фронтальним завантаженням підходять для більшості завдань. Їх використовують для зберігання при значному асортименті товару, швидкому товарообігу, вони успішно використовуються на великих і невеликих підприємствах. Палетні стелажні системи надійні, витримують серйозні навантаження і прості у виробництві – це обладнання відрізняється хорошою якістю і низькою вартістю.

Компанія «Таргетгруп» займається виробництвом, постачанням і установкою складського обладнання. Щоб замовити стелажі на склад, а також отримати безкоштовну консультацію фахівців щодо продукції, телефонуйте за телефоном, вказаним на нашому сайті. Ми ретельно проаналізуємо складські потреби і запропонуємо стелажні конструкції для вашого бізнесу. Звертайтеся!

Микола ЛІСНИЧИЙ

для «Урядового кур’єра»