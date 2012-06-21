У Китаї жителі села Хуалінь при очищенні дна місцевого ставка виявили величезний скарб, що складається з більш ніж 10 тисяч стародавніх срібних монет віком близько 1000 років.

Як повідомляє агентство «Сіньхуа», скарб знайшли в провінції Хунань, у центральному Китаї. Археологічне відкриття абсолютно випадково зробили жителі села Хуалінь, що входить до складу мегаполісу Нінся.

За словами Сунь Бінлі, місцевого чиновника з охорони культурних реліквій, понад 10 тисяч стародавніх монет було виявлено, коли місцеві жителі видаляли мул з дна ставка.

Експерти вже оглянули знахідку та визначили, що велика частина знайдених монет була викарбувана в період правління династії Північна Сун (960-1127 роки нашої ери). Визначили вони це з написів із зазначенням дати випуску.

Але є і більш давні монети. Найстаріші з них відносяться до епохи правління династії Тан (618-907 роки нашої ери). Попередні дослідження показали, що скарб був захований в погребі, над яким у наш час розташовується ставок. Ймовірно, монети були зариті в ранній період правління династії Південна Сун (1127-1279 роки нашої ери).

Також повідомляється, що загальна маса скарбу перевищує 100 кг. Археологи відзначають, що практично всі монети дуже добре збереглися, і вже тому вони є дуже цінним матеріалом для вивчення історії цього регіону.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»