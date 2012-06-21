Знаний столичний кінотеатр має шанс перетворитися на сучасний культурно-громадський простір. Про це повідомив депутат Київради, член постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Костянтин Богатов.
Останнім часом він опікується відродженням кінотеатру «Братислава». За словами депутата, столичне КП «Київкінофільм» вже провело тендер на проектні роботи з капітального ремонту фасаду та внутрішніх приміщень будівлі вартістю у 747 тисяч гривень. Є домовленість, що переможець завершить підготовку проекту ремонту до 1 серпня 2018 року.
– Це ще один крок до збереження цього об’єкта у власності столичної громади, – прокоментував подію Костянтин Богатов.
Нагадаємо, кінотеатр «Братислава» вже тривалий час не працює за призначенням через аварійний стан. В якийсь момент будівлю хотіли віддати під офісне приміщення ІТ-центру «iCity Kyiv». Але жителі Оболоні під час загальноміських громадських слухань виступили за створення тут культурно-громадського простору.
Подальша доля кінотеатру обговорювалася на круглому столі, ініційованому К. Богатовим. У заході взяли участь представники громадських організацій «Почайна», Фонд підтримки незалежних медіаініціатив «Нова концепція», Музей історії Оболоні. Долучилися до обговорення і пересічні небайдужі кияни, громадські активісти та представники столичної влади. Більшість учасників круглого столу пристали до пропозиції перетворення «Братислави» на функціональний простір для виставок і презентацій, лекцій і культурно-освітніх заходів. В оновленій та осучасненій будівлі можна розмістити дитячі художні колективи, танцювальні школи, аматорські театри.
Співачка та скрипалька, солістка музичного проекту «Українські барви» і громадський діяч Оксана Стебельська висловилась із цього приводу так: – Навіщо нам ще один офіс? Набагато кориснішим буде багатофункціональний культурний простір, адже в Києві бракує сучасних приміщень для проведення виховних, культурно-масових заходів. А пропозиція створення ІТ-офісу схожа на те, що хтось «поклав око» на ласий шматочок дорогої столичної землі.