Довгожителям Слов’янська Донецької області, яким виповниться 100 років, відтепер надаватимуть матеріальну допомогу обсягом вже не тисяча, а 5 тисяч гривень. Рішення про збільшення фінансування літніх людей, які досягли поважного ювілею, днями ухвалив виконавчий комітет міської ради. Цікаво, що цього року на збільшену виплату від місцевої влади претендує тільки одна жителька міста, якій 100 років виповнюється у червні. Однак з’ясувалося, що на свій сотий день народження довгожителька отримає лише тисячу гривень. Бо бюрократія безсмертна: щоб бабусі виплатили ще 4 тисячі, їй доведеться почекати кілька місяців, доки регуляторний акт про збільшення суми матеріальної допомоги пройде всі необхідні процедури і стане чинним.
СТИМУЛ ДЛЯ ДОВГОЖИТЕЛІВ